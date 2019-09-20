Рада одобрила закон о защите потребителей финуслуг

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1085-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав потребителей финансовых услуг". За документ проголосовали 309 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предусматривается устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав потребителей финуслуг, в том числе в законе "О потребительском кредитовании".

Ожидается, что закон позволит укрепить доверие потребителей финуслуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и предоставляются.

В документе прописано дополнение соответствующих законодательных актов нормами, которые предоставляют органам, осуществляющим госрегулирование рынков финансовых услуг, четкий перечень полномочий для реализации задачи защиты прав потребителей финансовых услуг.

Такими органами являются Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Документ предоставляет уполномоченным органам право применять к финансовым учреждениям и других субъектам хозяйствования, предоставляющим финансовые услуги, меры воздействия и налагать на должностных лиц юридического лица или физических лиц-предпринимателей, которые предоставляют финуслуги, административные взыскания.

Также вносятся изменения в закон "О потребительском кредитовании", которыми предусматривается расширить понятие общих расходов по потребительскому кредиту.

Кроме того, уточняются нормы закона о заключении договора о потребительском кредите в виде электронного документа и использовании электронной подписи до и во время подписания такого договора, а также в случае внесения изменений в него.

Проект вводит единые требования к рекламе услуг (положения закона "О рекламе" по поводу рекламы в сфере финансовых услуг предлагается изложить в новой редакции), договорам о предоставлении финуслуг, по раскрытию информации банками и небанковскими финансовыми учреждениями и одинаковую ответственность за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Это позволит потребителям лучше сравнивать различные финансовые продукты, а также создаст одинаковые конкурентные условия для самих финансовых учреждений.

Напомним, Рада приняла законопроект №1085-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав потребителей финансовых услуг" в первом чтении 11 сентября. За документ тогда тоже проголосовали 309 нардепов.

Как писало РБК-Украина, Рада 12 сентября одобрила за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".