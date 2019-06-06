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Рада схвалила закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО

Новини » Політика    06.06.2019 - 14:59
Рада схвалила закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міноборони отримає право регулювати питання стандартизації, яка буде відповідати стандартам НАТО

Парламент ухвалив у другому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військові стандарти відповідно до стандартів НАТО. Документ підтримали 229 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, законом передбачається доповнити закон "Про оборону України" новими термінами: "військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт" і "стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО".

Зокрема, Міністерству оборони України надаються повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації.

Також вносяться зміни в закон "Про стандартизацію" про поширення сфери його дії на військові стандарти.

Додамо, раніше Кабінет міністрів підкреслював, що необхідність прийняття проекту закону №8370 пов'язана із зовнішньополітичним курсом України, який спрямований на набуття членства в НАТО, оскільки країнам-партнерам настійно рекомендується застосовувати політику НАТО зі стандартизації.

Нагадаємо, парламент 18 грудня 2018-го підтримав цей закон за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, в жовтні минулого року заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Сергій Вербицький відзначав, що Україна не зможе досягти всіх стандартів НАТО до 2020 року.

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Теми: Засідання Ради
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