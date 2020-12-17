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Рада одобрила закон для уменьшения давления на налогоплательщиков: что изменится

Автор: РБК-Украина

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Закон направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 296 парламентариев. Он вносит изменения в скандальный налоговый закон №466 (законопроект №1210) по поводу ограничения применения принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями.

Закон уточняет обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, при этом обязанность доказывания таких обстоятельств возлагается на контролирующий орган.

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Документ уточняет некоторые положения трансфертного ценообразования; основания прекращения административного ареста; положения о корректировке финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели.

В нем прописаны особенности взимания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода; а также положения о применении регистраторов расчетных операций.

Определены и правила налогообложения контролируемых иностранных компаний. Налогоплательщикам дают достаточно времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19).

В законе предусмотрен постепенный рост акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Напомним, в начале ноября Рада приняла за основу законопроект №4065.

Как писало РБК-Украина, нардепы одобрили во втором повторном чтении закон президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях".

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