Рада одобрила закон для уменьшения давления на налогоплательщиков: что изменится

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Закон направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 296 парламентариев. Он вносит изменения в скандальный налоговый закон №466 (законопроект №1210) по поводу ограничения применения принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями.

Закон уточняет обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, при этом обязанность доказывания таких обстоятельств возлагается на контролирующий орган.

Документ уточняет некоторые положения трансфертного ценообразования; основания прекращения административного ареста; положения о корректировке финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели.

В нем прописаны особенности взимания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода; а также положения о применении регистраторов расчетных операций.

Определены и правила налогообложения контролируемых иностранных компаний. Налогоплательщикам дают достаточно времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19).

В законе предусмотрен постепенный рост акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Напомним, в начале ноября Рада приняла за основу законопроект №4065.

Как писало РБК-Украина, нардепы одобрили во втором повторном чтении закон президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях".