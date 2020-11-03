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Рада приняла за основу закон для уменьшения давления на налогоплательщиков

Украина, Вторник 03 ноября 2020 17:49
Рада приняла за основу закон для уменьшения давления на налогоплательщиков
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ должен способствовать уменьшению давления контролирующих органов на налогоплательщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 263 парламентария.

Закон уточняет обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, при этом обязанность доказывания таких обстоятельств возлагается на контролирующий орган.

Проект уточняет некоторые положения трансфертного ценообразования; основания прекращения административного ареста; положения о корректировке финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели; особенности взимания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода; а также положения о применении регистраторов расчетных операций.

Законопроект также определяет правила налогообложения контролируемых иностранных компаний и предоставляет налогоплательщикам достаточно времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19).

Напомним, Верховная рада планирует изменить Налоговый кодекс в рамках проекта "инвестиционные няни". Нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект №3761.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях".

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