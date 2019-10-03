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Рада схвалила закон про столицю за основу

Новини » Політика    03.10.2019 - 11:39
Рада схвалила закон про столицю за основу
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом розподіляються повноваження і посади київського міського голови і голови КМДА

Верховна рада України прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 244 нардепа.

Суть закону

Документ створює нову систему організації та здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в столиці України.

Пропонується відновити районні ради в місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва, при цьому розділити повноваження і розділити посади київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації.

Планується, що київський міський голова буде очолювати Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головувати на засіданнях Київської міської ради, а голова Київської міської державної адміністрації буде здійснювати нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади .

Крім того, законопроектом комплексно врегульовано питання правового статусу міста Києва та особливостей місцевого самоврядування, в тому числі:

  • спеціальний статус Києва;
  • реалізація столичних функцій міста Києва;
  • адміністративно-територіальний устрій міста Києва;
  • організація міського життя на засадах сталого розвитку міста;
  • взаємодія територіальної громади міста Києва та територіальних громад населених пунктів Київської області;
  • місцеве самоврядування у місті Києві;
  • статус київського міського голови і його заступника з фінансових питань, заступника київського міського голови - керуючого справами Київської міської магістрату і заступника київського міського голови - головного архітектора міста Києва;
  • порядок забезпечення главою КМДА дотримання у Києві Конституції і законів України;
  • стратегічне планування у Києві;
  • стратегічні документи щодо розвитку міста Києва;
  • інформаційні системи міста Києва;
  • механізм контролю, аудиту і моніторингу в місті;
  • функціонування Ратуші як єдиного вікна надання послуг.

Нагадаємо, в парламенті зареєстровані чотири законопроекти про столицю - місто-герой Київ від різних фракцій. Зокрема, законопроекти №2143 і №2143-3 внесли різні депутати від фракції "Слуга народу". Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував прийняти за основу саме законопроект №2143-3.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про столицю буде істотно допрацьований до другого читання. За його словами, документ будуть допрацьовувати, враховуючи всі пропозиції з боку міжнародних організацій та експертів.

Додамо також, раніше глава фракції "СН" Давид Арахамія анонсував розгляд закону на цьому тижні.

Варто відзначити, основний закон №2143 був внесений до Ради 13 вересня. Документом передбачалося, що вибори мера Києва пройдуть 8 грудня 2019 року.

У "Слуги народу" пояснили неможливість проведення місцевих виборів у Києві в грудні Закон про столицю буде суттєво доопрацьований, - Корнієнко
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