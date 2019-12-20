Рада одобрила закон о статусе УБД для военных ВМС

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1197 "О внесении изменений в статью 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (об обеспечени прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 317 нардепов.

Законом определяется, что к участникам боевых действий относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) ВСУ, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями.

При этом предусматривается, что порядок предоставления и лишения статуса указанных выше участников боевых действий определяется Кабинетом министров.

Кроме того, устанавливаются правовые основания для проведения перерасчета денежного обеспечения семьям тех военнослужащих ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, которые были захвачены в плен или стали заложниками на территории проведения АТО во время боевых действий с незаконными вооруженными формированиями.

Как писало РБК-Украина, 4 декабря парламент принял во втором чтении проект закона №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами.