Рада схвалила закон про Службу зовнішньої розвідки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У документі визначається загальна структура Служби зовнішньої розвідки

Парламент прийняв у другому читанні законопроект №2414-д про Службу зовнішньої розвідки. За документ проголосували 244 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон вдосконалює правові засади діяльності Служби зовнішньої розвідки України як суб’єкта розвідувального співтовариства.

Проект викладає у новій редакції ЗУ "Про Службу зовнішньої розвідки України", регулює правовий статус відомства, керівництва її діяльністю та загальну структуру.

У документі прописана загальна структура Служби відповідно до визначеної президентом України організаційної структури. Також врегульовано питання утворення територіальних підрозділів установ, підприємств, установ, організацій у межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим законом.

Крім того, в Прикінцевих положеннях передбачене синхронізоване введення удію цього закону із ЗУ "Про розвідку".

Підкреслимо, відповідно до закону, Нацгвардія не стала органом розвідки. Так, у документі прописано, що НГУ не має права бути органом розвідки, втім відомство є суб'єктом розвідувальної спільноти, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку, визначеному законом, можуть залучати до виконання окремих розвідувальних завдань.

Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу 16 січня.

Як писало РБК-Україна, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Микола Червоний заявив, що НГУ будуть залучати до виконання завдань військової розвідки, яка займається розвідкою тактичного рівня.