ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нацгвардию будут привлекать к выполнению задач войсковой разведки, - Минобороны

Новости » Политика     28.01.2020 - 16:18
Нацгвардию будут привлекать к выполнению задач войсковой разведки, - Минобороны
Фото: Нацгвардия (kmu.gov.ua)

Представитель ГРУ Минобороны объяснил разницу между военной и войсковой разведкой

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Николай Красный заявил, что Национальная гвардия Украины будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки, которая занимается разведкой тактического уровня. Об этом он сказал на брифинге об угрозах реформы разведывательных органов и СБУ во время обсуждения законопроекта о разведке №2412-р, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Красный объяснил разницу между военной и войсковой разведкой.

"Национальная гвардия будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки. В чем разница между военной и войсковой разведкой... Войсковая разведка - это обычно разведка тактического уровня, условно говоря войсковая - та, что осуществляется войсками. Ее ведут все - танкисты, десантники, пехота, все ведут войсковую разведку... что касается военной разведки ... Я прошу не спекулировать, что это какой-то русизм, например, что мы неправильно понимаем. Есть очень большая разница между "военная" и "войсковая", - пояснил представитель ГУР Минобороны.

Он подчеркнул необходимость принятия нового закона о разведке, а именно одобрения парламентом во втором чтении законопроекта №2412-д.

"О необходимости принятия этого закона, то мы считаем, что он нужен. Действующий закон о разведывательных органах Украины 2001 года принятия", - сказал представитель ГУР Минобороны.

Напомним, ранее в НГУ заверили, что не станут органом разведки. Так, согласно законопроекту о разведке №2412-д, который Верховная рада приняла в первом чтении, НГУ не имеет права быть органом разведки, впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №2412-д "О разведке", за него проголосовали 233 нардепа. А до этого проект закона отправляли на доработку в комитет.

Минобороны планирует купить дорогую технику, которая не подходит для АТО, - журналист В Нацгвардии заверили, что не станут органом разведки
Новости Украины Министерство обороны РФНацгвардияразведка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь