Рада отсрочила введение кассовых аппаратов до 2021 года

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1053-1 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", передает корреспондент РБК-Украина.

Закон поддержали 237 парламентариев, из которых два - внефракционные, остальные от фракции "Слуга народа".

Документом предусматривается введение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

Также упрощается процедура регистрации РРО: предусматривается проводить ее средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа.

Так, предусматривается удешевление процесса применения РРО за счет исключения необходимости получения еквайерингових оказываемых услуг ЦСО, заключения соответствующих договоров, приобретения классического РРО, который в настоящее время является дорогостоящим.

Изменения в закон ко второму чтению

Ко второму чтению нардепы предусмотрели, что обязательное применение РРО с 1 января 2021 года должно касаться только таких видов деятельности: реализация бытовой техники, лекарственных средств, ювелирных изделий, бывших в употреблении товаров в магазинах, деятельность гостиниц, туристических агентств, кафе, баров, ресторанов, а также реализация автозапчастей по перечню правительства.

При этом для всех плательщиков единого налога второй-четвертой групп применение РРО не обязательно.

Кроме того, штрафы для классических РРО оставили на сегодняшнем уровне, а для программных РРО ввели штрафные санкции исключительно за нерегистрацию расчетной операции на сервере контролирующего органа.

Напомним, 10 сентября Рада одобрила данный законопроект за основу в первом чтении, за него проголосовали 257 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2018 года Кабинет министров Украины утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.

Добавим, в апреле Министерство финансов Украины утвердило новые порядки ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестр центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО).