Рада одобрила закон о референдуме: как голосовали фракции

Верховная рада одобрила закон о народовластии через всеукраинский референдум. За документ проголосовали 255 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Парламентарии голосовали следующим образом:

"Слуга народа" - 226 голосов

"Довіра" - 20 голосов

Внефракционные - 9 голосов.

При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" и группа "За майбутнє" не отдали ни одного голоса.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил народным депутатам исключением, если они не будут голосовать за закон о референдуме.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал РБК-Украина, что это не закон о референдуме, а "закон о манипулировании общественным мнением".

При этом профильный комитет рекомендовал парламенту одобрить этот закон во втором чтении и в целом.

Так, 18 июня прошлого года Верховная рада одобрила за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о народовластии. За него проголосовали 252 нардепа, из которых 228 - от фракции СН. Закон поддержал один нардеп от фракции "Голос", за него проголосовали также депутатская группа "За будущее", "Довіра" и внефракционные депутаты.

При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" не голосовали за этот документ.