Рада схвалила закон про референдум: як голосували фракції

Верховна рада схвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Парламентарії голосували наступним чином:

"Слуга народу" - 226 голосів

"Довіра" - 20 голосів

Позафракційні - 9 голосів.

При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" та група "За майбутнє" не віддали жодного голосу.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пригрозив народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що це не закон про референдум, а "закон про маніпулювання громадською думкою".

При цьому профільний комітет рекомендував парламенту схвалити цей закон у другому читанні і в цілому.

Так, 18 червня минулого року Верховна рада схвалила за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про народовладдя. За нього проголосували 252 нардепи, з яких 228 - від фракції СН. Закон підтримав один нардеп від фракції "Голос", за нього проголосували також депутатська група "За майбутнє", "Довіра" і позафракційні депутати.

При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" не голосували за цей документ.