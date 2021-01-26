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Рада одобрила закон о референдуме: как голосовали фракции

Украина, Вторник 26 января 2021 15:17
Рада одобрила закон о референдуме: как голосовали фракции
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила закон о народовластии через всеукраинский референдум. За документ проголосовали 255 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Парламентарии голосовали следующим образом:
  • "Слуга народа" - 226 голосов
  • "Довіра" - 20 голосов
  • Внефракционные - 9 голосов.

При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" и группа "За майбутнє" не отдали ни одного голоса.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил народным депутатам исключением, если они не будут голосовать за закон о референдуме.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал РБК-Украина, что это не закон о референдуме, а "закон о манипулировании общественным мнением".

При этом профильный комитет рекомендовал парламенту одобрить этот закон во втором чтении и в целом.

Так, 18 июня прошлого года Верховная рада одобрила за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о народовластии. За него проголосовали 252 нардепа, из которых 228 - от фракции СН. Закон поддержал один нардеп от фракции "Голос", за него проголосовали также депутатская группа "За будущее", "Довіра" и внефракционные депутаты.

При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" не голосовали за этот документ.

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