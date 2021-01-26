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Рада схвалила закон про референдум: як голосували фракції

Україна, Вівторок 26 січня 2021 15:17
Рада схвалила закон про референдум: як голосували фракції
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Парламентарії голосували наступним чином:
  • "Слуга народу" - 226 голосів
  • "Довіра" - 20 голосів
  • Позафракційні - 9 голосів.

При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" та група "За майбутнє" не віддали жодного голосу.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пригрозив народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що це не закон про референдум, а "закон про маніпулювання громадською думкою".

При цьому профільний комітет рекомендував парламенту схвалити цей закон у другому читанні і в цілому.

Так, 18 червня минулого року Верховна рада схвалила за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про народовладдя. За нього проголосували 252 нардепи, з яких 228 - від фракції СН. Закон підтримав один нардеп від фракції "Голос", за нього проголосували також депутатська група "За майбутнє", "Довіра" і позафракційні депутати.

При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" не голосували за цей документ.

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