Рада схвалила закон про референдум: як голосували фракції

Верховна рада схвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" та група "За майбутнє" не віддали жодного голосу.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пригрозив народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.
Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що це не закон про референдум, а "закон про маніпулювання громадською думкою".
При цьому профільний комітет рекомендував парламенту схвалити цей закон у другому читанні і в цілому.
Так, 18 червня минулого року Верховна рада схвалила за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про народовладдя. За нього проголосували 252 нардепи, з яких 228 - від фракції СН. Закон підтримав один нардеп від фракції "Голос", за нього проголосували також депутатська група "За майбутнє", "Довіра" і позафракційні депутати.
При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" не голосували за цей документ.