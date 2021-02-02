Третейские суды в Украине хотят перезагрузить. Рада одобрила закон за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине хотят усовершенствовать создание и деятельность третейских судов. Верховная рада одобрила за основу законопроект №3411.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" документ проголосовали 227 нардепов.

Этот закон предлагает ужесточить требования к организациям, при которых могут функционировать постоянно действующие третейские суды, и расширить полномочия органов третейского самоуправления.

Документ предлагает изменить порядок государственной регистрации третейских судов. Министерство юстиции хотят определить единственным субъектом госпегистрации постоянно действующих третейских судов. Сейчас же такую ​​функцию, кроме Минюста, имеют и другие субъекты государственной регистрации.

Ужесточаются требований к организациям, при которых могут образовываться постоянно действующие третейские суды. Прописано, что они должны быть неприбыльными и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. При этом срок их деятельности с момента госрегистрации в качестве юридического лица до принятия решения об образовании третейского суда должен быть более пяти лет.

Планируется расширить и подведомственность дел, которые могут рассматривать третейские суды. Им хотят дать право рассматривать споры по делам о недвижимом имуществе.

Также уточняется компетенция третейского суда в части рассмотрения дел по спорам о защите прав потребителей.

В документе заложена норма о перерегистрации постоянно действующих третейских судов в соответствии с новыми требованиями закона. Деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган госрегистрации в установленный срок, будут прекращать в судебном порядке.

Напомним, в конце апреля Кабмин внес этот проект закона в Раду.

Как писало РБК-Украина, глава Минюста Денис Малюська отмечал, что принятие закона должно способствовать уменьшению нагрузки на суды и повышение качества осуществления правосудия.