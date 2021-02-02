Третейські суди в Україні хочуть перезавантажити. Рада схвалила закон за основу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні хочуть удосконалити створення і діяльність третейських судів. Верховна рада схвалила за основу законопроект №3411.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" документ проголосували 227 нардепів.

Цей закон пропонує посилити вимоги до організацій, при яких можуть функціонувати постійно діючі третейські суди, і розширити повноваження органів третейського самоврядування.

Документ пропонує змінити порядок державної реєстрації третейських судів. Міністерство юстиції хочуть визначити єдиним суб'єктом державної реєстрації постійно діючих третейських судів. Зараз же таку функцію, крім Мін'юсту, здійснюють інші суб'єкти державної реєстрації.

Посилюються вимог до організацій, при яких можуть утворюватися постійно діючі третейські суди. Прописано, що вони повинні бути неприбутковими й внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. При цьому термін їх діяльності з моменту державної реєстрації як юридичної особи до прийняття рішення про утворення третейського суду повинен бути понад п'ять років.

Планується розширити і підвідомчість справ, які можуть розглядати третейські суди. Їм хочуть дати право розглядати спори у справах про нерухоме майно.

Також уточнюється компетенція третейського суду в частині розгляду справ у спорах щодо захисту прав споживачів.

У документі закладена норма про перереєстрацію постійно діючих третейських судів відповідно до нових вимог закону. Діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу держреєстрації в установлений строк, будуть припиняти в судовому порядку.

Нагадаємо, в кінці квітня Кабмін вніс цей проект закону в Раду.

Як писало РБК-Україна, глава Мін'юсту Денис Малюська відзначав, що прийняття закону має сприяти зменшенню навантаження на суди і підвищенню якості здійснення правосуддя.