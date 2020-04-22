Кабмин одобрил закон о совершенствовании деятельности третейских судов

Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства

Кабинет министров одобрил законопроект о совершенствовании порядка создания и деятельности третейских судов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В частности, законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)" предлагает ужесточить требования к организациям, при которых могут функционировать постоянно действующие третейские суды, и расширить полномочия органов третейского самоуправления с целью эффективного осуществления третейского разбирательства в соответствии с лучшими европейскими практиками.

Документом предлагается предусмотреть:

изменение порядка государственной регистрации третейских судов, в частности, определение Министерства юстиции единственным субъектом государственной регистрации постоянно действующих третейских судов (сейчас такую ​​функцию, кроме Минюста, осуществляют другие субъекты государственной регистрации);

ужесточение требований к организациям, при которых могут образовываться постоянно действующие третейские суды, а именно определение, что такие организации должны быть неприбыльными и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, а срок их деятельности с момента госрегистрации в качестве юридического лица до принятия решения об образовании третейского суда должен составлять более пяти лет

расширение полномочий Третейской палаты Украины, в частности, к ее полномочиям будет отнесено установление соответствия основателя создаваемого постоянно действующего третейского суда требованиям закона и предоставления соответствующего заключения;

расширение подведомственности дел, которые могут рассматривать третейские суды путем предоставления права рассматривать споры по делам о недвижимом имуществе, а также уточнение компетенции третейского суда в части рассмотрения дел по спорам о защите прав потребителей (положение вступят в силу через три года со дня вступления в силу данного закона).

Также планируется осуществление перерегистрации постоянно действующих третейских судов в соответствии с новыми требованиями закона. Деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган госрегистрации в установленный срок, будет прекращена в судебном порядке.

"Принятие таких изменений и их реализация на практике будет способствовать распространению практики третейского рассмотрения споров, которое характеризуется небольшими финансовыми затратами сторон и быстрыми сроками решения, что в свою очередь приведет к уменьшению нагрузки на суды и повышение качества осуществления правосудия", - отметил глава Минюста Денис Малюська.

Напомним, в конце января КМУ поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)".

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство юстиции Украины заявляет, что классический суд присяжных может заработать в Украине с 2021 года.