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Рада одобрила закон об основах региональной госполитики за основу: что предлагается

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Украина, Вторник 01 июня 2021 13:45
Рада одобрила закон об основах региональной госполитики за основу: что предлагается Фото: Рада приняла за основу закон об основах региональной госполитики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила за основу закон об основах региональной госполитики. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №5323.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 247 парламентариев.

Согласно проекту, вводится трехуровневая система стратегического планирования: государство - регион - общество. Предусмотрено наличие утвержденной стратегии в территориальных общинах с населением более 10 тысяч человек и ее соответствие целям Государственной и региональной стратегий развития до 2027 года.

Расширяется перечень объектов государственной региональной политики. Кроме привычных административно-территориальных единиц, вводятся определенные типы территорий в регионах, которые требуют особого внимания со стороны государства.

Они уже определены в Государственной стратегии регионального развития. Речь идет о сельских территориях, центрах экономического роста, городах, Карпатах, Азов - Черное море и тому подобное.

Предусмотрена привязка региональных и местных стратегий развития к Государственной стратегии. Усиливается институциональная поддержка регионального развития.

Речь идет о расширении круга агентств регионального развития. В то же время предлагается дать им право предоставлять платные услуги. Основывать эти агентства хотят разрешить не только облгосадминистрациям, но и городским, поселковым и сельским советам.

Предусмотрена и цифровизация процесса управления региональным развитием и внедрение единой геоинформационной системы, которая позволит эффективно оценивать развитие регионов и территориальных общин.

Напомним, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР одобрить этот проект за основу.

Как писало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет зарегистрирован в Раде в течение месяца. Текст согласуют до внесения в ВР.

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