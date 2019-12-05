Рада одобрила закон о госполитике в сфере занятости

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон разработан в связи с перераспределением полномочий Кабмина по госуправлению в сфере занятости населения

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2168 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 264 нардепа.

В пояснительной записке указано, что в связи с утверждением нового состава правительства предусматривается перераспределение полномочий Кабмина по решению вопросов госуправления в сфере труда и занятости населения.

Предусматривается определить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции и трудовых отношений.

Так, государственное регулирование занятости - это система мер целенаправленного воздействия на спрос, предложение, цену товара, повышение эффективности общественного воспроизводства, обеспечение устойчивого экономического роста. В записке подчеркивается, что одним из макроэкономических инструментов ускорения экономического роста является создание благоприятных условий для инвестиционной привлекательности территории, которая формируется с учетом целого комплекса факторов, наиболее важными из которых являются подготовка и переквалификация кадров.

Перераспределение полномочий по решению вопросов госуправления в сфере труда и занятости населения требует внесения изменений в законы Украины, которые определяют правовые, экономические и организационные основы реализации госполитики в сфере занятости населения, гарантии государства по защите прав граждан на труд, госрегулирование внешней трудовой миграции и социальной защиты граждан Украины по рубежом (трудовых мигрантов) и членов их семей.

Как писало РБК-Украина, в конце октября Рада приняла за основу законопроект №2168 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции", за документ проголосовали 292 нардепа

Напомним, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2168 еще в конце сентября.