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Рада схвалила закон про держполітику у сфері зайнятості

Новини » Політика     05.12.2019 - 12:44
Рада схвалила закон про держполітику у сфері зайнятості
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон розроблений у зв'язку з перерозподілом повноважень Кабміну з держуправління у сфері зайнятості населення

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2168 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики в сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 264 нардепа.

У пояснювальній записці зазначено, що в зв'язку із затвердженням нового складу уряду передбачається перерозподіл повноважень Кабміну щодо вирішення питань держуправління у сфері праці та зайнятості населення.

Передбачається визначити Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції та трудових відносин.

Так, державне регулювання зайнятості - це система заходів цілеспрямованого впливу на попит, пропозицію, ціну товару, підвищення ефективності громадського відтворення, забезпечення сталого економічного зростання. У записці підкреслюється, що одним з макроекономічних інструментів прискорення економічного зростання є створення сприятливих умов для інвестиційної привабливості території, яка формується з урахуванням цілого комплексу чинників, найбільш важливими з яких є підготовка та перекваліфікація кадрів.

Перерозподіл повноважень щодо вирішення питань держуправління у сфері праці та зайнятості населення потребує внесення змін до законів України, які визначають правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики в сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю, держрегулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їх сімей.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня Рада прийняла за основу законопроект №2168 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики в сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції", за документ проголосували 292 нардепа

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект №2168 ще в кінці вересня.

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