Рада одобрила закон об администрировании реализации горючего и спирта

Верховная рада Украины одобрила в повторном втором чтении законопроект №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об улучшении администрирования акцизного налога)". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Данный законопроект в повторном втором чтении поддержали 316 народных депутатов.

Документом предусмотрено совершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и этилового спирта (СЕАРПСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

В документе пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения горючего или этилового спирта на акцизных складах; определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

Законом предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную).

Также отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа; для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней; уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.

Кроме того, предусмотрено право на получение информации лицом, выдавшим вексель по всем акцизных накладных, составленным на поставки горючего по векселю, которое оно выдало; предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.

Документом прописано размещение на официальном сайте Государственной налоговой службы информации об акцизных складах, зарегистрированных в СЭАРПСЕ; перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЭАРПСЕ на 1 июля 2020 года.

Также в законе приравняли к собственному потреблению использование горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда.

В проекте предусмотрена возможность с 1 июля 2020 осуществлять поставки горючего для реактивных двигателей не с выдачей налогового векселя, а по заявке на пополнение объемов остатка горючего для отечественных товаропроизводителей с ограничением срока его погашения (15 календарных дней); установлен трехдневный срок для регистрации акцизной накладной по экспортной операции.

Также введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами хозяйствования, которые сохраняют горючее для других субъектов хозяйствования, которые используют его для собственного потребления.

Напомним, что данный законопроект был направлен на доработку 12 декабря. Решение о направлении документа на повторное чтение было поддержано 281 народным избранником. Ожидалось, что законопроект об администрировании акцизного налога буде рассмотрен в парламенте 17 декабря.

Добавим, что законопроект №2317 был принят парламентом за основу и в целом 3 декабря. Тогда документ поддержали 307 народных депутатов.