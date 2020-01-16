Рада одобрила закон об администрировании налогов

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1209-1, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов по администрированию налогов, а также для устранения неувязок в налоговом законодательстве. Закон поддержали 256 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ вносит изменения в закон о сборе и учете ЕСВ в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, которые администрируют единый взнос.

Также уточняется процедура подачи требования об уплате недоимки по единому взносу; изменяется размер штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом; исключается обязанность контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса.

Кроме того, вносятся изменения в законы о господдержке сельского хозяйства, которые уточняют формулу расчета удельного веса стоимости реализованных товаров, при достижении которой у производителя появляется право на получение бюджетной дотации.

Закон также возлагает обязанность по контролю за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями и дивидендов.

Кроме того, устанавливается ставка пошлины на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.

Также в документе прописано внесение изменений в закон "О судебном сборе" в части установления максимального размера ставки судебного сбора по представлению в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.

Всего закон вносит изменения в 63 законодательных акта, которыми согласовывается вопрос распределения полномочий между органами налоговой и таможенной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада поддержала за основу закон о легализации азартных игр.