Рада одобрила усиление ответственности за неуплату алиментов

Документом предусматривается автоматизированный арест средств должника

Депутаты Верховной рады поддержали во втором чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за принятие проекта во втором чтении проголосовали 230 нардепов.

В частности, предусматривается усилить ответственность за неуплату алиментов и увеличить срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.

Усиление ответственности за неуплату

С целью защиты больных детей проектом предлагается уменьшение совокупного размера задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ. В случае совершения повторного в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусматривается применение админвзыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов

В отношении лиц, уклоняющихся от отбывания админвзыскания в виде общественно полезных работ, проектом предлагается установить административную ответственность и предусмотреть наказание в виде админареста сроком до 10 суток, а в случае злостного уклонения - уголовную ответственность и предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Положениями законопроекта предусмотрено и возложение на осужденных к ограничению или лишению свободы обязанности работать с целью обеспечения надлежащего выполнения решений суда о взыскании алиментов на содержание ребенка.

Проектом до трехмесячной уменьшается сумма совокупной задолженности по уплате алиментов на содержание больного ребенка для вынесения госисполнителем постановления об установлении временных ограничений должника в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты (статья 71 Закона).

Также вводится начисление штрафов при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей в год (20% от суммы неуплаченных алиментов), за два года (30% от суммы неуплаченных алиментов), за три года (50% от суммы неуплаченных алиментов).

Документом предусматривается автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции по согласованию с Национальным банком Украины.

Устанавливается, в частности, возможность того из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжело больной ребенок, самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины с целью его лечения, обучения, а также отдыха при наличии задолженности другого родителя с уплаты алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца.

Следует отметить, что до принятия этого закона такая ​​возможность для выезда детей была в случае наличия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев.

Планируется, что при этом соответствующее согласие второго из родителей не будет требоваться в случае выезда ребенка за пределы Украины вместе с тем из родителей, с кем он проживает по решению суда, на срок до одного месяца.

Напомним, с начала 2018 года в пользу украинских детей взыскано 1,8 млрд гривен алиментов.