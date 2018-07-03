Рада схвалила посилення відповідальності за несплату аліментів

Документом передбачається автоматизований арешт коштів боржника

Депутати Верховної ради підтримали в другому читанні законопроект №8296 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за прийняття проекту в другому читанні проголосували 230 нардепів.

Зокрема, передбачається посилити відповідальність за несплату аліментів і збільшити термін обігу і період, за який можуть бути стягнуті аліменти.

Посилення відповідальності за несплату

З метою захисту хворих дітей проектом пропонується зменшення сукупного розміру заборгованості за несплату аліментів до трьох місяців для призначення суспільно корисних робіт. У разі вчинення повторного протягом року адміністративного правопорушення, пов'язаного з несплатою аліментів, передбачається застосування адмінстягнення у вигляді суспільно корисних робіт на термін від 240 до 360 годин

Щодо осіб, які ухиляються від відбування адмінстягнення у вигляді суспільно корисних робіт, проектом пропонується встановити адміністративну відповідальність і передбачити покарання у вигляді адмінарешту строком до 10 діб, а в разі злісного ухилення - кримінальну відповідальність і передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Положеннями законопроекту передбачено і покладання на засуджених до обмеження або позбавлення волі обов'язки працювати з метою забезпечення належного виконання рішень суду про стягнення аліментів на утримання дитини.

Проектом до тримісячної зменшується сума сукупної заборгованості зі сплати аліментів на утримання хворої дитини для винесення держвиконавцем постанови про встановлення тимчасових обмежень боржника у праві виїзду за межі України, в право керування транспортними засобами, в праві користування зброєю і в праві полювання (стаття 71 Закону).

Також вводиться нарахування штрафів при наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів на рік (20% від суми несплачених аліментів), за два роки (30% від суми несплачених аліментів), за три роки (50% від суми несплачених аліментів).

Документом передбачається автоматизований арешт коштів боржника за виконавчим провадженням про стягнення аліментів в порядку, визначеному Міністерством юстиції за погодженням з Національним банком України.

Встановлюється, зокрема, можливість того з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина з інвалідністю або важко хвора дитина, самостійно вирішувати питання про тимчасове виїзді дитини за межі України з метою його лікування, навчання, а також відпочинку при наявності заборгованості другого з батьків з сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці.

Слід зазначити, що до прийняття цього закону така можливість для виїзду дітей була в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

Планується, що при цьому відповідну згоду другого з батьків не буде вимагатися в разі виїзду дитини за межі України разом з тим із батьків, з ким вона проживає за рішенням суду, на термін до одного місяця.

Нагадаємо, з початку 2018 року на користь українських дітей стягнуто 1,8 млрд гривень аліментів.