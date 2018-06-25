С начала года украинским детям уплачено 1,8 млрд гривен алиментов

В отношении 33 тысяч детей погашена задолженность по алиментам в полном объеме

С начала 2018 года в пользу украинских детей взыскано 1,8 млрд гривен алиментов. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее словам, почти половина этой суммы была взыскана благодаря применению норм и ограничений, предусмотренных законом.

"И это лучшая демонстрация его действенности. Ведь мы с самого начала были нацелены на конкретный результат - обеспечить детей достойным и счастливым детством и заставить родителей поддерживать, в том числе и финансово, своих наследников", - заявила Глущенко.

"Составлено 18 тыс. 849 протоколов о привлечении должников к административной ответственности и судами вынесено 1 тыс. 88 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ. Средства за оплату таких работ уходят на ликвидацию задолженности по алиментам. Почти 10 тысяч должников объявлено в розыск. Открыт публичный реестр неплательщиков алиментов, куда внесено около 180 тысяч должников", - сообщила заместитель министра.

Глущенко отметила, что результатом всех этих действий стало возвращение с начала года 500 тысячам украинских детей 1,8 млрд грн алиментов.

"Это на 70% больше, чем за такой же период 2017 года. Наши дети почувствовали реальную поддержку со стороны государства", - подчеркнула чиновник и добавила, что 28 тысяч семей достигли согласия по уплате алиментов и отозвали исполнительные документы в связи с отсутствием претензий к должнику.

Кроме этого, в отношении 33 тысяч детей погашена задолженность по алиментам в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины с начала действия законодательной инициативы "Чужих детей не бывает" ограничили в выезде за границу почти 120 тыс. должников по выплате алиментов.

Отметим, Министерство юстиции Украины ввело новую норму, согласно которой разрешается выезжать за границу с ребенком одному из родителей, с кем проживает ребенок, без разрешения другого из родителей на срок до 1 месяца.