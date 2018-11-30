Порошенко внес в Раду закон об участии в Расширенном частичном соглашении о спорте

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Спорт в Украине - Порошенко внес в Раду закон об участии в EPAS 27 ноября

Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект №0205 "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS)". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Верховной рады.

Соответствующий проект был зарегистрирован 27 ноября 2018 года.

Подчеркивается, что присоединение к этому соглашению позволит Украине стать активным участником общеевропейских процессов в сфере физической культуры и спорта. Сейчас к нему присоединились 38 стран-членов СЕ.

Также указано, что участие нашего государства в этом соглашении позволит обмениваться опытом работы европейских стран по различным вопросам сферы физической культуры и спорта, участвовать в действующих программах и проектах соглашения, направленных на борьбу с коррупцией в спорте, манипулированием спортивными соревнованиями, насилием во время спортивных мероприятий, другими негативными явлениями в спорте.

"Участие Украины в EPAS предусматривает ежегодную уплату Украины членских взносов в бюджет EPAS в размере около 20 тыс. евро", - говорится в записке.

Вместе с тем подчеркивается, что в 2018 году реализация закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку соответствующие расходы уже предусмотрены Министерству молодежи и спорта.

"Реализация закона "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS)" отвечает национальным интересам Украины, направит межправительственное сотрудничество Украины в сфере физической культуры и спорта на дальнейшее развитие в европейском измерении, будет способствовать интеграции Украины в европейское и мировое сообщество путем адаптации законодательства Украины к законодательству Совета Европы, участия в проектах и ​​программах Совета Европы, ознакомления с опытом деятельности других европейских стран в сфере физической культуры и спорта", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам науки и образования рекомендовал Раде принять за основу проект закона №8356 о внесении изменений в закон "О высшем образовании" о льготах при поступлении на специальность по физической культуре и спорту молодежи, которая профессионально занимается спортом.

Как писало РБК-Украина, в апреле Рада не поддержала законопроект №0180 "О ратификации Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий". Законопроект отправили на повторное первое чтение в комитет.