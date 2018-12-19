Комитет ВР поддерживает закон об участии в Расширенном частичном соглашении о спорте

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Ожидается, что принятие закона будет способствовать интеграции Украины в европейское и мировое сообщество

Комитет по вопросам европейской интеграции поддерживает президентский проект закона №0205 о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, заседание комитета состоялось 18 декабря, в нем принял участие заместитель министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции Николай Мовчан.

"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проект закона о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS), реализация которого отвечает национальным интересам Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что закон направит межправительственное сотрудничество Украины в сфере физической культуры и спорта на дальнейшее развитие в европейском измерении, будет способствовать интеграции Украины в европейское и мировое сообщество путем адаптации законодательства Украины к законодательству Совета Европы, участию в проектах и ​​программах СЕ, ознакомлению с опытом деятельности других европейских стран в сфере физической культуры и спорта.

Напомним, в конце ноября президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект №0205 "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS)".

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам науки и образования рекомендовал парламенту принять за основу проект закона №8356 по поводу льгот при поступлении на специальность по физической культуре и спорту молодежи, которая профессионально занимается спортом.

Добавим также, в апреле ВР не поддержала законопроект №0180 "О ратификации Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий".