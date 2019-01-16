Рада провалила закон про участь у Розширеній частковій угоді про спорт

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій закликав комітет внести закон знову найближчим часом

Парламент прийняв за основу і в цілому законопроект №0205 "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)". Про це заявив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Варто зазначити, що даний закон нардепи розглядали за повною процедурою. Однак документ не зміг отримати необхідну підтримку у сесійній залі.

"На жаль, одна з фракцій перестала підтримувати закон на якомусь етапі… Отже, колеги я поставив три рази на повернення. На жаль, недостатньо голосів. Я сподіваюся, що комітет перевнесе проект закону… Проект закону №0205 я оголошую відхиленим. Прошу перевнести комітет і уряд, щоб ми змогли вийти на позитивне голосування", - заявив Парубій.

У пояснювальній записці зазначено, що участь України в цій угоді дозволить обмінюватися досвідом роботи європейських країн з різних питань сфери фізичної культури і спорту, брати участь у діючих програмах і проектах угоди, спрямованих на боротьбу з корупцією у спорті, маніпулюванням спортивними змаганнями, насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами в спорті.

"Участь України в EPAS передбачає щорічну сплату України членських внесків до бюджету EPAS у розмірі близько 20 тис. євро", - наголошується у записці.

Також підкреслюється, що реалізація закону "Про приєднання України до Розширеного часткового угоди про спорт (EPAS)" відповідає національним інтересам України, направить міжурядову співпрацю України в сфері фізичної культури і спорту на подальший розвиток у європейському вимірі.

Також закон буде сприяти інтеграції України в європейське і світове співтовариство шляхом адаптації законодавства України до законодавства Ради Європи, участі в проектах і програмах РЄ, ознайомлення з досвідом діяльності інших європейських країн у сфері фізичної культури і спорту.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань європейської інтеграції підтримав президентський проект закону №0205 про приєднання України до EPAS.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці листопада 2018 року президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект №0205 "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)".

Додамо, в квітні минулого року ВР не підтримала законопроект №0180 про ратифікацію Конвенції РЄ про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. Документ відправили на повторне перше читання у комітет.