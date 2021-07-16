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Рада одобрила создание теробороны в Украине

Автор: Юлия Струк, Анастасия Рокитна

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №5557 президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении. В нем прописано создание в Украине территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 313 нардепов. Согласно закону, в Украине формируется национальное сопротивление.

Документ будет содействовать максимально широкому привлечению украинцев к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

В законе прописаны задачи территориальной обороны, движения сопротивления и особенности подготовки украинцев к национальному сопротивлению.

Также прописаны принципы финансирования и материального обеспечения нацсопротивления и социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, выполняющих задачи сопротивления.

В документе предусмотрели порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления.

Определены и полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.

За нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления грозит ответственность.

В комитете по вопросам нацбезопасности отмечали, что в 2022 году на создание теробороны уйдет почти 2,5 млрд гривен. А в последующие два года - еще по 718 млн гривен.

Напомним, Рада приняла закон Зеленского об увеличении численности ВСУ.

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