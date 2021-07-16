Рада схвалила створення тероборони в Україні

За документ проголосували 313 нардепів. Відповідно до закону, в Україні формується національний спротив.

Документ сприятиме максимально широкому залученню українців до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави.

У законі прописані завдання територіальної оборони, руху опору та особливості підготовки українців до національного опору.

Також прописані принципи фінансування та матеріального забезпечення нацспротиву та соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання опору.

У документі передбачили порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, добровольчих формувань територіальних громад та опору.

Визначено і повноваження сил безпеки і сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву.

За порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного спротиву загрожує відповідальність.

У Комітеті з питань нацбезпеки зазначали, що в 2022 році на створення тероборони піде майже 2,5 млрд гривень. А в наступні два роки - ще по 718 млн гривень.