Рада одобрила ряд ратификаций правовых сделок с Аргентиной и Казахстаном

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В общем нардепы поддержали пять законопроектов о ратификации соглашений с этими странами

Верховная рада Украины приняла в целом пять законопроектов о ратификации правовых сделок с Аргентиной и Казахстаном, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, 297 парламентариев поддержали законопроект №0022 "О ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей", 300 нардепов проголосовали за проект закона №0023 "О ратификации договора между Украиной и Аргентинской республикой о передаче осужденных лиц" и 307 депутатов ВР поддержали проект №0024 "О ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республики о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Также 314 депутатов поддержали законопроект №0030 "О ратификации договора между Украиной и республикой Казахстан об экстрадиции" и 329 нардепов проголосовали за проект закона №0031 "О ратификации договора между Украиной и республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам".

Кроме того, парламентарии 328 голосами поддержали законопроект №0029 "О присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схеме сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития".

Напомним, ВР сегодня приняла законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0028 "О ратификации письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев)", за него проголосовали 329 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в четверг прошло еще одно внеочередное заседание парламента.