Рада схвалила ряд ратифікацій правових угод з Аргентиною та Казахстаном

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загалом нардепи підтримали п’ять законопроектів про ратифікацію угод з цими країнами

Верховна рада України схвалила загалом п’ять законопроектів про ратифікацію правових угод з Аргентиною та Казахстаном, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, 297 парламентарів підтримали законопроект №0022 "Про ратифікацію договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників", 300 нардепів проголосували за проект закону №0023 "Про ратифікацію договору між Україною та Аргентинською республікою про передачу засуджених осіб" та 307 депутатів ВР підтримали проект №0024 "Про ратифікацію договору між Україною та Аргентинською республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах".

Також 314 депутатів підтримали законопроект №0030 "Про ратифікацію договору між Україною та республікою Казахстан про екстрадицію" і 329 нардепів проголосували за проект закону №0031 "Про ратифікацію договору між Україною та республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах".

Крім того, парламентарі 328 голосами підтримали законопроект №0029 "Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітих та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку".

Нагадаємо, ВР сьогодні прийняла законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0028 "Про ратифікацію листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)", за нього проголосували 329 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в четвер пройшло ще одне позачергове засідання парламенту.