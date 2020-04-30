Рада схвалила приєднання України до другого протоколу до Гаазької конвенції

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Протокол передбачає захист культурних цінностей на окупованій території

Верховна рада схвалила законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0036 "Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосував 321 парламентарій.

Зазначено, що протокол деталізує положення Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 роки для застосування її у період збройного конфлікту і регламентує процедуру щодо вдосконалення захисту культурних цінностей, як у мирний час, так і в разі збройного конфлікту, в тому числі захист культурних цінностей на окупованій території (частина друга статті 18 Конвенції) та створення системи посиленого захисту спеціально виділених категорій культурних цінностей.

Крім того, протокол встановлює додаткові обмеження у застосуванні принципу "військової необхідності", вводить інститут "посиленого захисту". Протоколом розвинено і регламентовано питання кримінального переслідування за злочини проти культурних цінностей, що значно розширює і підсилює відповідальність за злочини у сфері охорони культурної спадщини в разі збройного конфлікту.

Також протокол передбачає захист культурних цінностей на окупованій території. Зокрема, згідно зі статтею 9 протоколу заборонений: будь-який незаконний експорт, інше вилучення або передача права власності на культурну цінність; будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не потрібно виключно для охорони, обліку або збереження культурної цінності; будь-які модифікації або зміна виду використання культурної цінності, які мають на меті приховати або знищити свідчення культурного, історичного або наукового характеру.

"Ратифікація зазначеного протоколу дозволить Україні звертатися до ЮНЕСКО з проханнями про надання технічної допомоги в організації належного захисту власних культурних цінностей, підготовчих, профілактичних, організаційних заходів на випадок надзвичайних ситуацій, а також отримати додаткові інструменти в організації здійснення моніторингу та охорони культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, даний законопроект Зеленський вніс у Раду на початку лютого.

Як писало РБК-Україна, в четвер пройшло позачергове засідання парламенту. У залі зареєструвалися 342 нардепи.