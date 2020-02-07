Президент предлагает ВР присоединиться ко второму протоколу к Гаагской конвенции

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Протокол предусматривает защиту культурных ценностей на оккупированной территории

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде одобрить законопроект №0036 "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Указано, что протокол детализирует положения Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года для применения ее в период вооруженного конфликта и регламентирует процедуру по усовершенствованию защиты культурных ценностей, как в мирное время, так и в случае вооруженного конфликта, в том числе защиту культурных ценностей на оккупированной территории (часть вторая статьи 18 Конвенции) и создание системы усиленной защиты специально выделенных категорий культурных ценностей.

Кроме того, протокол устанавливает дополнительные ограничения в применении принципа "военной необходимости", вводит институт "усиленной защиты". Протоколом развит и регламентирован вопрос уголовного преследования за преступления против культурных ценностей, что значительно расширяет и усиливает ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия в случае вооруженного конфликта.

Также протокол предусматривает защиту культурных ценностей на оккупированной территории. В частности, согласно статье 9 протокола запрещен: любой незаконный экспорт, другое изъятие или передача права собственности на культурную ценность; любые археологические раскопки, если только это не нужно исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности; любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера.

"Ратификация указанного протокола позволит Украине обращаться к ЮНЕСКО с просьбами об оказании технической помощи в организации надлежащей защиты собственных культурных ценностей, подготовительных, профилактических, организационных мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций, а также получить дополнительные инструменты в организации осуществления мониторинга и охраны культурных ценностей на временно оккупированных территориях", - указано в пояснительной записке.

Напомним, Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3015 об изменениях в закон "О национальной безопасности Украины", который предусматривает ускорение вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск.

Как писало РБК-Украина, в парламенте также появился текст законопроекта президента о допуске иностранных военных на учения в Украину.