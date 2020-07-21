Рада одобрила за основу закон Зеленского об "инвестиционных нянях"

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор проекта - президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 244 нардепа.

Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Они получат прямой договор с правительством.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - ранее заверяли в Офисе президента.

Также эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Получат они и до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

Данные инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов.

Напомним, в начале июля глава государства внес этот закон в парламент.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля в ОП заявили, что разработали закон об "инвестиционных нянях" и готовятся внести его в Раду.

Так, впервые о программе "инвестиционная няня" президент заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.