Рада схвалила за основу закон Зеленського про "інвестиційних нянь"

Закон передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів
Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". Автор проекту - президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна.
"За" проголосували 244 нардепи.
Закон передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.
"Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не тільки податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу і гарантію стабільності", - раніше запевняли в Офісі президента.
Також ці інвестори отримають інвестиційного менеджера, який буде супроводжувати їх від початку проекту до його закінчення. Отримають вони і до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.
Дані інструменти будуть доступні і для українських, і для іноземних інвесторів.
Нагадаємо, на початку липня глава держави вніс цей закон у парламент.
Як писало РБК-Україна, в кінці квітня в ОП заявили, що розробили закон про "інвестиційних нянь" і готуються внести його в Раду.
Так, вперше про програму "інвестиційна няня" президент заявив на форумі в Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.