Рада одобрила закон Зеленского о 300 млн гривен на неонатальный скрининг

"За" проголосовали 333 нардепа.

Предусмотрено ввести раннюю, бесплатную диагностику младенцев по примеру наиболее развитых стран мира. Из фонда президента по поддержке образования, науки и спорта предлагают выделить на реализацию этого проекта 300 млн гривен.

Ранее в комитете здравоохранения отмечали, что планируется приобрести для 6 лабораторных центров оборудование и реагенты для проведения скрининга. На первом этапе будут проводить раннюю диагностику на 22 наследственные болезни с перспективой расширения до 28.

Это позволит ежегодно, начиная с 1 января 2021 года, проверять на наследственные заболевания 50-80 тысяч новорожденных.