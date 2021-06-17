Рада схвалила закон Зеленського про 300 млн гривень на неонатальний скринінг

"За" проголосували 333 нардепи.

Передбачено ввести ранню, безкоштовну діагностику немовлят за прикладом найбільш розвинених країн світу. З фонду президента щодо підтримки освіти, науки і спорту пропонують виділити на реалізацію цього проекту 300 млн гривень.

Раніше в комітеті охорони здоров'я відзначали, що планується придбати для 6 лабораторних центрів обладнання та реагенти для проведення скринінгу. На першому етапі будуть проводити ранню діагностику на 22 спадкові хвороби з перспективою розширення до 28.

Це дозволить щорічно, починаючи з 1 січня 2021 року, перевіряти на спадкові захворювання 50-80 тисяч новонароджених.