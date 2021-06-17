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Рада схвалила закон Зеленського про 300 млн гривень на неонатальний скринінг

Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила законопроект президента Володимира Зеленського про направлення 300 млн гривень на неонатальний скринінг. Йдеться про проект №5589.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 333 нардепи.

Передбачено ввести ранню, безкоштовну діагностику немовлят за прикладом найбільш розвинених країн світу. З фонду президента щодо підтримки освіти, науки і спорту пропонують виділити на реалізацію цього проекту 300 млн гривень.

Раніше в комітеті охорони здоров'я відзначали, що планується придбати для 6 лабораторних центрів обладнання та реагенти для проведення скринінгу. На першому етапі будуть проводити ранню діагностику на 22 спадкові хвороби з перспективою розширення до 28.

Це дозволить щорічно, починаючи з 1 січня 2021 року, перевіряти на спадкові захворювання 50-80 тисяч новонароджених.

Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації підтримав законопроект президента.

Як писало РБК-Україна, у кінці травня глава держави вніс цей закон у Раду.

Крім того, Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року цю суму можуть збільшити до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.

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Володимир ЗеленськийВерховна Рада