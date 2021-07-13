UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада одобрила окончательную ликвидацию "Укроборонпрома": что это значит

Автор: Юлия Струк

Верховная рада окончательно ликвидировала госконцерн "Укроборонпром". Народные депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №3822.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 256 нардепов.

ГК превратят в акционерное общество. Ожидается, что закон позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.

Согласно закону, в рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

Предусмотрено преобразование государственных предприятий ОПК в акционерные общества. Они получили возможность объединиться с отечественными и иностранными партнерами.

В законе прописано, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые согласно закону могут быть приватизированы, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа (госконтрактов по оборонным закупкам) и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передавать Фонду государственного имущества для приватизации.

Подчеркнем, согласно документу, на ГП, которые на момент прекращения "Укроборонпрома" входили в его состав, до их превращения в общества могут создавать подразделения ведомственной военизированной охраны.

При исполнении служебных обязанностей работники подразделений ведомственной военизированной охраны имеют право применять огнестрельное оружие и специальные средства самообороны.

Напомним, в конце января Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года стало известно, что "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкроборонпромВерховная рада