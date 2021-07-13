Рада одобрила окончательную ликвидацию "Укроборонпрома": что это значит

"За" проголосовали 256 нардепов.

ГК превратят в акционерное общество. Ожидается, что закон позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.

Согласно закону, в рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

Предусмотрено преобразование государственных предприятий ОПК в акционерные общества. Они получили возможность объединиться с отечественными и иностранными партнерами.

В законе прописано, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые согласно закону могут быть приватизированы, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа (госконтрактов по оборонным закупкам) и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передавать Фонду государственного имущества для приватизации.

Подчеркнем, согласно документу, на ГП, которые на момент прекращения "Укроборонпрома" входили в его состав, до их превращения в общества могут создавать подразделения ведомственной военизированной охраны.

При исполнении служебных обязанностей работники подразделений ведомственной военизированной охраны имеют право применять огнестрельное оружие и специальные средства самообороны.