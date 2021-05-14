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Раде рекомендуют окончательно ликвидировать "Укроборонпром"

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Украина, Пятница 14 мая 2021 14:36
Раде рекомендуют окончательно ликвидировать "Укроборонпром" Фото: Раде рекомендуют одобрить закон для ликвидации "Укроборонпрома" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют окончательно ликвидировать госконцерн "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Этот закон позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.

"Сегодня комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822)", - указано в сообщении.

Ожидается, что в рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

В комитете также назвали плюсы от такого реформирования госконцерна:

  • государственные предприятия ОПК превратятся в акционерные общества;
  • предприятия смогут объединиться с отечественными и иностранными партнерами;
  • привлечение прямых, в том числе иностранных, инвестиций;
  • современные методы управления, которые обезопасят от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния;
  • оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях.

Напомним, в конце января Рада одобрила этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года стало известно, что "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года.

Так, в рамках реформирования "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.

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