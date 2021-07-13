RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада схвалила остаточну ліквідацію "Укроборонпрому": що це означає

Автор: Юлія Струк

Верховна рада остаточно ліквідувала держконцерн "Укроборонпром". Народні депутати схвалили у другому читанні відповідний законопроект №3822.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 256 нардепів.

ДК перетворять на акціонерне товариство. Очікується, що закон дозволить прискорити трансформацію ОПК у найкоротші терміни - до одного року.

Згідно з законом, у рамках трансформації створять два великих холдинги: "Оборонні системи України", які об'єднають 65 підприємств у 6 субхолдингів; і аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом.

Передбачене перетворення державних підприємств ОПК на акціонерні товариства. Вони отримали можливість об’єднатися з вітчизняними та іноземними партнерами.

У законі прописано, що підприємства оборонно-промислового комплексу, які відповідно до закону можуть бути приватизовані, не задіяні у виконанні оборонного держзамовлення (держконтрактів з оборонних закупівель) та не здійснюють виробництво, розроблення, модернізацію, ремонт, обслуговування, реалізацію, утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, можуть передавати Фонду державного майна для приватизації.

Підкреслимо, згідно з документом, на ДП, які на момент припинення "Укроборонпрому" входили до його складу, до їх перетворення в товариства можуть утворювати підрозділи відомчої воєнізованої охорони.

Під час виконання службових обов’язків працівники підрозділів відомчої воєнізованої охорони мають право застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби самооборони.

Нагадаємо, в кінці січня Рада схвалила цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в кінці 2020 року стало відомо, що "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкроборонпромВерховна рада