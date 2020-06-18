Рада провалила оновлену програму діяльності Кабміну. Що це значить

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд не отримав річний імунітет

Верховна рада провалила оновлену програму діяльності Кабінету міністрів. А отже уряд не отримав річний імунітет.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За оновлену програму проголосували лише 207 нардепів.

Відзначимо, відхилення програми означає, що Кабмін не отримав річний імунітет.

Варто підкреслити, що Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком мав імунітет до жовтня 2020 року, але прем'єр-міністр добровільно подав у відставку.

При цьому комітет з питань економічного розвитку вирішив не рекомендувати прийняти доопрацьовану програму дій КМУ. Народним депутатам запропонували визначитися з програмою шляхом голосування.

На відміну від первісної версії, яка налічувала 10 сторінок, новий документ розширено до 85. Він передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, підтримку вітчизняного виробника та створення умов для бізнесу.

Кабмін Шмигаля позиціонує так звану Програму 2.0 як реакцію на ряд проблем, що стоять перед Україною з урахуванням агресії РФ, пандемії коронавірусу і глобальної економічної кризи. У програмі закладено, що економічні шоки приведуть до падіння ВВП на 4-8% у 2020 році.

Допрацьована програма включає короткострокові та довгострокові пріоритети діяльності Кабміну і завдання для кожного окремо взятого міністерства.

Нагадаємо, Кабмін опублікував доопрацьовану програму своєї діяльності, в якій розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нардепи від "Слуги народу" конструктивно сприйняли оновлену програму дій уряду.

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Автор: Юлия Струк