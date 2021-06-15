Рада одобрила налоговую амнистию для украинцев: что это значит

Также ранее нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №5155, который вносит необходимые для налоговой амнистии изменения в Налоговый кодекс.

Предусмотрено введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.

"За" проголосовали 243 нардепа.

Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с одноразового добровольного декларирования - это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывает декларант, исходя из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.

Указано, что воспользоваться добровольным декларированием могут физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физлица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

Лица, имеющие право на добровольное декларирование и не воспользовавшиеся им, считаются таковыми, которые сообщили контролирующему органу об отсутствии в собственности по состоянию на дату завершения периода проведения однократного добровольного декларирования активов, полученных за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Кто не может быть декларантом

Закон определяет, что декларантами не могут быть лица, которые на дату начала периода добровольного декларирования являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства, или являются лицами, дееспособность которых ограничена и над такими лицами установлена ​​опека/попечительство.

Такие декларации не могут подавать лица, которые за любой период, начиная с 1 января 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции, предусмотренные ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Декларантами не могут быть лица, в отношении которых Украина применила специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Ставки сбора по декларированию

Согласно документу, 5% в отношении валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Закон определяет ставку в 9% в отношении валютных ценностей, размещенных на счетах в иностранных банках или хранящихся в иностранных финансовых учреждениях. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 11,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Ставка 2,5% применяется в отношении номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021-го по 31 августа 2022 года до подачи добровольной декларации. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.