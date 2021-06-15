Рада схвалила податкову амністію для українців: що це значить

"За" проголосували 243 нардепи.

Також раніше нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроект №5155, який вносить необхідні для податкової амністії зміни до Податкового кодексу.

Передбачено введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України.

Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Збір з одноразового добровільного декларування - це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.

Вказано, що скористатися добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких набуті об'єкти декларування.

Особи, які мають право на добровільне декларування та не скористалися ним, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового добровільного декларування активів, одержаних за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори.

Хто не може бути декларантом

Закон визначає, що декларантами не можуть бути особи, які станом на дату початку періоду добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування.

Такі декларації не можуть подавати особи, які за будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, передбачені ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Декларантами не можуть бути особи, щодо яких Україна застосувала спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Ставки збору з декларування

Згідно з документом, 5% щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

Закон визначає ставку у 9% щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках в іноземних банках або які зберігаються в іноземних фінансових установах. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

Ставка 2,5% застосовується щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021-го до 31 серпня 2022 року до подання добровільної декларації. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 3% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.