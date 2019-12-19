Рада одобрила криминализацию незаконной добычи янтаря

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы приняли соответствующий проект закона №2240 во втором чтении

Верховная рада Украины во втором чтении поддержала законопроект №2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 279 парламентариев.

В частности, предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Законом вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса. Также вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.

Согласно документу, начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит двести необлагаемых налогом минимумов доходов за один гектар земли.

Напомним, 12 ноября Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря. За документ проголосовали 342 нардепа.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной раде окончательно принять законопроект №2240 о криминализации незаконной добычи янтаря.

Добавим также, Кабинет министров Украины подал в ВР три законопроекта о добыче янтаря. До этого правительство одобрило пакет соответствующих законопроектов.