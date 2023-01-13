"Рада очищається від фанатів Путіна": Арахамія анонсував ще більше позбавлень мандатів

"Верховна рада очищається від фанатів Путіна. Станом на сьогодні 10 депутатів втратили мандати. 6 - від ОПЗЖ і ще 4 - з їхньої політичної орбіти. Буде ще більше. Але в законний і конституційний спосіб. Він довший, ніж нам самим хотілось би. Зате не дає колаборантам шансів на оскарження", - написав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада 13 січня своїм рішенням позбавила депутатського мандату зрадника України та кума Путіна Віктора Медведчука, а також Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

До цього всіх цих проросійських політиків президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.