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"Рада очищается от фанатов Путина": Арахамия анонсировал еще больше лишений мандатов

Фото: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховную раду продолжат очищать от пророссийских политиков. После голосования парламента о лишении депутатских мандатов Медведчука и еще четырех лиц таких решений будет еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

"Верховная рада очищается от фанатов Путина. По состоянию на сегодняшний день 10 депутатов потеряли мандаты. 6 - от ОПЗЖ и еще 4 - с их политической орбиты. Будет еще больше. Но законным и конституционным способом. Он длиннее, чем нам самим хотелось бы. Зато не дает коллаборантам шансов на обжалование", - написал Арахамия.

Напомним, сегодня Верховная рада 13 января своим решением лишила депутатского мандата предателя Украины и кума Путина Виктора Медведчука, а также Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

До этого всех этих пророссийских политиков президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.

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Давид АрахамияколаборантВерховная радаСлуга народа