"Рада очищается от фанатов Путина": Арахамия анонсировал еще больше лишений мандатов

"Верховная рада очищается от фанатов Путина. По состоянию на сегодняшний день 10 депутатов потеряли мандаты. 6 - от ОПЗЖ и еще 4 - с их политической орбиты. Будет еще больше. Но законным и конституционным способом. Он длиннее, чем нам самим хотелось бы. Зато не дает коллаборантам шансов на обжалование", - написал Арахамия.

Напомним, сегодня Верховная рада 13 января своим решением лишила депутатского мандата предателя Украины и кума Путина Виктора Медведчука, а также Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

До этого всех этих пророссийских политиков президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.