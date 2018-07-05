Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.39
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.91
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.39
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.91
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада не смогла включить в повестку дня проект о блокировке сайтов без решения суда

НовостиПолитика    05.07.2018 - 12:00
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Ранее комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу

Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект в очередной раз не был включен в повестку дня для принятия решения.

Так, включение поддержали лишь 158 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Напомним, вчера, 4 июля, сообщалось, что комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №6688, которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда. Секретарь комитета, народный депутат Иван Винник отметил, что комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу, но с оговорками.

"Нужно его доработать", - сказал нардеп.

ВР внесла объект культурного наследия на Почтовой площади в Киеве в госреестр недвижимых памятников Рада обратилась к Евросоюзу по вопросу углубления сотрудничества
Теги публикации: законопроект, блокировка, сайт, Верховная Рада, решение, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь