Рада не смогла включить в повестку дня проект о блокировке сайтов без решения суда

Ранее комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу

Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект в очередной раз не был включен в повестку дня для принятия решения.

Так, включение поддержали лишь 158 парламентариев при 226 минимально необходимых.



Напомним, вчера, 4 июля, сообщалось, что комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №6688, которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда. Секретарь комитета, народный депутат Иван Винник отметил, что комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу, но с оговорками.

"Нужно его доработать", - сказал нардеп.