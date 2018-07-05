Рада не змогла включила до порядку денного проект про блокування сайтів без рішення суду

Раніше комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу

Верховна рада України не змогла включити до порядку денного законопроект №6688 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", яким передбачається блокування сайтів без рішення суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект у черговий раз не було включено до порядку денного для прийняття рішення.

Так, включення підтримали лише 158 парламентарів при 226 мінімально необхідних.



Нагадаємо, вчора, 4 липня, повідомлялося, що комітет парламенту з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №6688, яким передбачається блокування сайтів без рішення суду. Секретар комітету, народний депутат Іван Винник наголосив, що комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу, але з застереженнями.

"Потрібно його доопрацювати", - сказав нардеп.