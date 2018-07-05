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Рада не змогла включила до порядку денного проект про блокування сайтів без рішення суду

НовиниПолітика    05.07.2018 - 12:00
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Раніше комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу

Верховна рада України не змогла включити до порядку денного законопроект №6688 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", яким передбачається блокування сайтів без рішення суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект у черговий раз не було включено до порядку денного для прийняття рішення.

Так, включення підтримали лише 158 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, вчора, 4 липня, повідомлялося, що комітет парламенту з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №6688, яким передбачається блокування сайтів без рішення суду. Секретар комітету, народний депутат Іван Винник наголосив, що комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу, але з застереженнями.

"Потрібно його доопрацювати", - сказав нардеп.

Комітет з нацбезпеки рекомендує ВР прийняти проект про блокування сайтів без рішення суду Проект про блокування сайтів без рішення суду може не відповідати законодавству ЄС, - нардеп
Темы: Закон про блокування сайтів    Теги публікації: законопроект, блокировка, сайт, Верховна Рада, решение, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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