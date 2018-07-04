Комітет з нацбезпеки рекомендує ВР прийняти проект про блокування сайтів без рішення суду

Проект рекомендується прийняти за основу

Комітет парламенту з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №6688 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", яким передбачається блокування сайтів без рішення суду. Про це РБК-Україна повідомив секретар комітету, народний депутат Іван Вінник.

"Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу, але з застереженнями. Потрібно його допрацювати. Можливо, завтра",- повідомив Вінник.

Нагадаємо, раніше глава підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету у закордонних справах Світлана Заліщук заявила, що законопроект про блокування сайтів без дозволу суду може не відповідати європейському законодавству. За її словами, законопроект №6688 "абсолютно неприйнятний, він не може бути прийнятий, це дуже репресивна норма".

Парламентар також підкреслила, що законопроект буде розглянутий зокрема в комітеті ВР з питань євроінтеграції, який може не підтримати документ.