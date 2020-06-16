Верховная рада обяжет министров отчитываться перед увольнением. Нардепы одобрили за основу законопроект №3195 об усовершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон обязывает члена Кабмина присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении в случае, если он уходит с должности по собственному желанию. Министр должен присутствовать на заседании комитета ВР и на пленарном заседании.

Документ регулирует и порядок представления такого отчета.

Кроме того, законопроект приводит в соответствие с Конституцией Украины положения регламента Рады, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов правительства.

Напомним, в конце апреля комитет по организации госвласти рекомендовал нардепам принять этот закон.

Как писало РБК-Украина, в мае в Раду внесли правительственный законопроект "Об интерпелляции" - праве парламента увольнять отдельного члена Кабмина.